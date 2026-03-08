В Красноярске построят лестницу на Караульную гору

Заказчиком выступает КГКУ «Туристский информационный центр». В конце февраля был объявлен аукцион на благоустройство территории в границах трёх кадастровых кварталов — от улицы Брянской до улицы Степана Разина. Маршрут начнётся примерно от нынешнего въезда на гору со стороны Брянской и поднимется прямо к часовне.