В Красноярске построят лестницу на Караульную гору

Начальная цена контракта — 44,1 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске готовятся к созданию нового туристического маршрута. Лестница, которая соединит подножие Караульной горы с часовней Параскевы Пятницы, должна быть готова к 10 августа. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает КГКУ «Туристский информационный центр». В конце февраля был объявлен аукцион на благоустройство территории в границах трёх кадастровых кварталов — от улицы Брянской до улицы Степана Разина. Маршрут начнётся примерно от нынешнего въезда на гору со стороны Брянской и поднимется прямо к часовне.

Начальная цена контракта — 44,1 миллиона рублей. Средства выделены из краевого бюджета.

Планируется обустройство фундаментов, лестничных сходов, горизонтальных площадок, установка перил и информационных стендов. На пути появятся смотровые площадки с барными столами и скамейками, вазоны и радиусные скамьи. Лестницу оснастят современным освещением и видеонаблюдением. Все материалы должны выдерживать интенсивную нагрузку.

Строительные работы должны начаться весной.

