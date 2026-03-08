В омской школе, пострадавшей от аварии, повесят памятную доску бойца СВО

Со слов командира и сослуживцев, Евгений относился к той категории бойцов, которые постоянно рвались в бой, был смелым и бесстрашным, был надежным товарищем, готовым прийти на помощь в трудную минуту. В ходе боевых действий трижды был ранен, одно из ранений было тяжелым. За храбрость, проявленную Евгением в боях, был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» І степени и медалью «Участник СВО», также сказано в записке.