В омской школе, пострадавшей от аварии, повесят памятную доску бойца СВО

Вскоре на фасаде «Адаптивной школы-интерната № 14» в Омске на улице 30-й Северной, 121, установят мемориальную доску в память о выпускнике Евгении Макарове. Он был участником СВО.
Событие анонсировал «СуперОмск», ссылаясь на свои источники. Гвардии ефрейтор, согласно пояснительной записке, которое видело СМИ, погиб в 2024 году в боевых действиях. Похоронен он был с воинскими почестями в Омске.
«Когда в феврале 2022 года началась специальная военная операция по защите Донбасса, Евгений не остался в стороне и 11 декабря 2022 года добровольно пошел в военкомат, хотя у него была категория “ограниченно годен к военной службе”.
Со слов командира и сослуживцев, Евгений относился к той категории бойцов, которые постоянно рвались в бой, был смелым и бесстрашным, был надежным товарищем, готовым прийти на помощь в трудную минуту. В ходе боевых действий трижды был ранен, одно из ранений было тяжелым. За храбрость, проявленную Евгением в боях, был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» І степени и медалью «Участник СВО», также сказано в записке.
Так как в интернате участся ребята с нарушениями зрения, информацию о бойце продублируют на доске шрифтом Брайля.
Парадокс, но планы вывесить на стенах интерната такую доску озвучены буквально по следам новости о том, что учреждение вынужденно приостановило работу в обычном формате из-за коммунальной аварии. Увы, всех учеников школа временно отправила на дистант. О чем мы 8 марта уже сообщили.