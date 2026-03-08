Названы российские регионы с наибольшим ростом зарплат

По итогам декабря прошлого года рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплат возглавили Ингушетия и Курская область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Так, в последний месяц 2025 года зарплаты жителей Ингушетии увеличились почти на 25% относительно декабря 2024-го. В Курской области они прибавили 21%. Третье место в этом списке занимает Саратовская область — там трудовые доходы в среднем выросли на 19%.
В регионы — лидеры по росту зарплат также вошли Карачаево-Черкесия, Адыгея, Севастополь и Республика Алтай (+18%), Дагестан (+17%), Тамбовская область, Северная Осетия, Удмуртия и Марий Эл (+16%), Крым и Ивановская область (+15%), Воронежская, Ярославская, Ульяновская, Мурманская области, Мордовия, Калмыкия, Еврейская АО, Алтайский край и Бурятия (+14%).
В среднем жители России в конце 2025 года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи в декабре 2024-го.
Уточняется, что среднемесячная зарплата сотрудников организаций включает премии и бонусы и рассчитывается до вычета налогов. Здесь учитываются доходы всех работников, в том числе тех, кто имеет сверхвысокие зарплаты.