Гигантская очередь скопилась у Эрмитажа в бесплатный день посещения 8 марта

Утром 8 Марта возле Эрмитажа собралась очередь из посетительниц, решивших воспользоваться правом бесплатного входа в музей.

Источник: Веб-камеры Эрмитажа

Об этом свидетельствуют трансляции с веб-камер культурного учреждения. В пресс-службе музея напомнили, что количество бесплатных билетов зависит от пропускной способности каждого объекта. Например, Дворец Меншикова может принять значительно меньше гостей, чем Главный музейный комплекс.

Открытые хранилища в РХЦ «Старая Деревня» доступны только в составе экскурсионных групп. Главный комплекс работает с 11:00 до 18:00, войти можно до 17:00.

Акция в Эрмитаже уже стала традиционной: аналогичный ажиотаж наблюдался 22 февраля, когда музей открыл двери для бесплатного посещения в преддверии Дня защитника Отечества. Тогда желающие также выстроились в очередь, чтобы увидеть экспозиции Главного комплекса и филиалов.