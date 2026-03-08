Гигантская очередь скопилась у Эрмитажа в бесплатный день посещения 8 марта

Акция в Эрмитаже уже стала традиционной: аналогичный ажиотаж наблюдался 22 февраля, когда музей открыл двери для бесплатного посещения в преддверии Дня защитника Отечества. Тогда желающие также выстроились в очередь, чтобы увидеть экспозиции Главного комплекса и филиалов.