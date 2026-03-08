Ричмонд
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцы

Сервис hh.ru благодаря опросу выяснил, какими женщинами вдохновляются жители Волгоградской области. Согласно опросу, в топ вошли спортсменки, актрисы и певицы, а также ученые.

Больше всего волгоградцев вдохновляют российские спортсменки. В рейтинг самых популярных вошли фигуристки: Евгения Медведева, Александра Трусова и Алина Загитова. В топ вошла и российская теннисистка Мария Шарапова.

Примерами для подражания стали и известные актрисы и певицы. В их число вошли Анджелина Джоли, Леди Гага, Билли Айлиш, Марго Робби, Рианна и Клава Кока.

Из представителей прошлого вошли: Мария Кюри и архитектор Любовь Залесская.

Изображение создано при помощи ИИ.