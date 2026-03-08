Ричмонд
В Краснодаре с 10 марта начнется плановый отлов бездомных собак

Краснодарцев просят не отпускать питомцев на самовыгул в период отлова.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре с 10 по 20 марта пройдут плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных. По сообщению МБУ «Управление по обращению с животными», специалисты будут работать в Комсомольском, Центральном и Славянском микрорайонах. Также в график включены Черёмушки, территория Сельхозинститута и микрорайон Микрохирургии глаза.

Жителей города просят усилить контроль за домашними питомцами и не допускать их выхода на улицу без присмотра. Как отмечает ГТРК «Кубань», информирование населения проводится в рамках установленного порядка проведения подобных ветеринарно-санитарных мероприятий. Специалисты призывают владельцев собак исключить самовольный выгул во избежание инцидентов во время работы профильных бригад.