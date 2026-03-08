«Любимое место — Симеоновская церковь»: фигурист Иван Махноносов признался, что рад вернуться в Челябинск

Воспитанник челябинской спортшколы по фигурному катанию Иван Махноносов прокомментировал свое выступление на домашнем Финале Гран-При. По результатам двух программ, его пара с Елизаветой Шичиной не попала в тройку лидеров.
— Очень приятно, спустя 10 лет, вернуться в Челябинск, — делится фигурист. — Не придавали излишних сантиментов тому, что выступаю дома. Да, совершили ошибки, но они — это череда рисков. Уверен, в будущем это выльется в более хороший результат.
Ивана Махноносова поддерживали на трибунах дяди и тети. Несмотря на то, что он редко бывает в Челябинске, он любит малую родину.
— Мое любимое место в Челябинске — это Симеоновская церковь (вероятно, речь идет о Свято-Симеоновском кафедральном соборе. — Прим. ред). Также всем туристам советую сходить на Кировку и в Краеведческий музей.
