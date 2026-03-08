Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Любимое место — Симеоновская церковь»: фигурист Иван Махноносов признался, что рад вернуться в Челябинск

Воспитанник челябинской спортшколы объяснил свои ошибки на Финале Гран-При.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанник челябинской спортшколы по фигурному катанию Иван Махноносов прокомментировал свое выступление на домашнем Финале Гран-При. По результатам двух программ, его пара с Елизаветой Шичиной не попала в тройку лидеров.

— Очень приятно, спустя 10 лет, вернуться в Челябинск, — делится фигурист. — Не придавали излишних сантиментов тому, что выступаю дома. Да, совершили ошибки, но они — это череда рисков. Уверен, в будущем это выльется в более хороший результат.

Ивана Махноносова поддерживали на трибунах дяди и тети. Несмотря на то, что он редко бывает в Челябинске, он любит малую родину.

— Мое любимое место в Челябинске — это Симеоновская церковь (вероятно, речь идет о Свято-Симеоновском кафедральном соборе. — Прим. ред). Также всем туристам советую сходить на Кировку и в Краеведческий музей.

Ранее его земляк Артём Грицаенко объяснил провал на домашнем Финале Гран-При. Он в паре с Елизаветой Осокиной неудовлетворительно откатал произвольную программу и остался вне топ-5 у спортивных пар.