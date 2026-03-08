Ричмонд
Жительница Иркутского района Клавдия Новокрещенова отметила 100-летний юбилей

Женщина родилась в Каратузском районе Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница поселка Новая Разводная Иркутского района Клавдия Новокрещенова отпраздновала 100-летний юбилей. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов.

— От всего сердца желаю Клавдии Васильевне здоровья, душевного тепла, любви и заботы близких людей. Сохраняйте позитивный настрой. С днем рождения! — говорится в сообщении.

Клавдия Новокрещенова родилась в Каратузском районе Красноярского края. В детстве пережила голод, смерть матери и отчима. Вместе с младшим братом занималась хозяйством, стригла овец, чтобы потом сделать пряжу и связать вещи, изготавливала обувь. Клавдии было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Стало еще тяжелее, женщины выполняли мужскую работу. О победе узнала, когда пошла за водой на речку. В послевоенные годы женщина бралась за любую работу: трудилась кухаркой, работала на свиноферме, поваром, кочегаром. В свободное время занималась рукоделием: вязала, ткала коврики и полотенца. В Иркутск Клавдия Васильевна переехала в 1995 году к своей дочери Татьяне. У женщины есть внук и правнуки.