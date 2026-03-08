Прямую электричку из ДНР в Ростов могут пустить в 2026 году

По словам Бондаренко, запуск электричек из ДНР в другие регионы страны станет важным шагом к включению республики в общероссийскую сеть железных дорог. Добавим, сейчас попасть из Ростова в ДНР можно на электричке с пересадкой на станции «Успенская», а также на пассажирском автобусе или такси.