Прямую электричку из ДНР в Ростов могут пустить в 2026 году

Как уточняет ТАСС, Александр Бондаренко пояснил, что в планах на 2026 год — запуск беспересадочного пригородного железнодорожного сообщения между Иловайском и Ростовом. Также предусмотрена последующая возможность продления маршрута до Донецка.
По словам Бондаренко, запуск электричек из ДНР в другие регионы страны станет важным шагом к включению республики в общероссийскую сеть железных дорог. Добавим, сейчас попасть из Ростова в ДНР можно на электричке с пересадкой на станции «Успенская», а также на пассажирском автобусе или такси.