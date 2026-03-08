Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямую электричку из ДНР в Ростов могут пустить в 2026 году

Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.

Источник: Аргументы и факты

Как уточняет ТАСС, Александр Бондаренко пояснил, что в планах на 2026 год — запуск беспересадочного пригородного железнодорожного сообщения между Иловайском и Ростовом. Также предусмотрена последующая возможность продления маршрута до Донецка.

По словам Бондаренко, запуск электричек из ДНР в другие регионы страны станет важным шагом к включению республики в общероссийскую сеть железных дорог. Добавим, сейчас попасть из Ростова в ДНР можно на электричке с пересадкой на станции «Успенская», а также на пассажирском автобусе или такси.