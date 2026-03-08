Путин и Беглов поздравили легендарного тренера Мишина с 85-летием

К поздравлениям присоединился и губернатор Петербурга Александр Беглов. В своем обращении он отметил вклад тренера в подготовку таких чемпионов, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Елизавета Туктамышева. Градоначальник подчеркнул, что поддержка Мишиным петербуржца Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года — знак сохранения причастности легендарного тренера к значимым событиям российского спорта.