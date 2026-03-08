Ричмонд
Путин и Беглов поздравили легендарного тренера Мишина с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: Коммерсантъ

В поздравлении глава государства назвал имя господина Мишина «символом целой эпохи в фигурном катании» и отметил его выдающийся вклад в развитие спорта и воспитание чемпионов.

Путин подчеркнул, что петербуржец Алексей Мишин, будучи блестящим спортсменом и мудрым наставником, воспитал целую плеяду талантливых учеников, которые прославили российское фигурное катание на весь мир. Президент пожелал прославленному тренеру здоровья, благополучия и всего самого доброго.

К поздравлениям присоединился и губернатор Петербурга Александр Беглов. В своем обращении он отметил вклад тренера в подготовку таких чемпионов, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Елизавета Туктамышева. Градоначальник подчеркнул, что поддержка Мишиным петербуржца Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года — знак сохранения причастности легендарного тренера к значимым событиям российского спорта.

