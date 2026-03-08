Конференция по сейсмической безопасности пройдет в Иркутске

С 10 по 12 марта в Иркутске в Институте земной коры СО РАН состоится XVII Российская национальная конференция по сейсмической безопасности и снижению риска бедствий (XVII RNCES) в рамках Евразийского форума «SEISMO-2026». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе института.