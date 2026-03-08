Конференция по сейсмической безопасности пройдет в Иркутске

С 10 по 12 марта в Иркутске в Институте земной коры СО РАН состоится XVII Российская национальная конференция по сейсмической безопасности и снижению риска бедствий (XVII RNCES) в рамках Евразийского форума «SEISMO-2026». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе института.
— 10 марта пройдет пленарное заседание в Доме молодежи Иркутской области, а 11−12 марта участников ждут панельные секции и круглый стол в Институте земной коры СО РАН. Конференция пройдет в смешанном формате: участники смогут присутствовать очно или присоединиться дистанционно, — говорится в сообщении.
Участники конференции обсудят вопросы, связанные с целевыми программами и нормативами, инженерной сейсмологией, архитектурой, градостроительством и проектированием в сейсмических зонах. Эксперты представят пилотный проект цифровой системы мониторинга безопасности объектов в Иркутской области и проведут мастер-класс по особенностям расчетов строительных конструкций с использованием специализированного ПО отечественных разработчиков.