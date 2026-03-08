Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении

Кроме того, с 1 марта, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, вводится государственная пошлина за предоставление заключения Росздравнадзора, подтверждающего соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования, к требованиям кадрового и материально-технического обеспечения в части практической подготовки обучающихся.