Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении

Росфинмониторинг получил право не публиковать предложения о целевом обучении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о нераспространении на Росфинмониторинг обязанности заказчика целевого обучения размещать предложения о целевом обучении на платформе «Работа в России» в интересах безопасности государства.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, в интересах безопасности государства обязанность заказчика целевого обучения публично размещать предложения о заключении договора о целевом обучении на Единой цифровой платформе «Работа в России» теперь не распространяется на Росфинмониторинг, учитывая специфику его деятельности.

Кроме того, с 1 марта, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, вводится государственная пошлина за предоставление заключения Росздравнадзора, подтверждающего соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования, к требованиям кадрового и материально-технического обеспечения в части практической подготовки обучающихся.