Мужчину во всем черном и в галошах ищут в Волгограде

В Волгограде ищут двух мужчин 40 и 44 лет. С просьбой посмотреть на фото и вспомнить, не видели ли вы разыскиваемых, обратились волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт». Оба бесследно исчезли на этой неделе.
С 4 марта ничего не известно об Алексее Слащеве. 44-летний мужчина пропал в Волгограде. У него нормальное телосложение при росте 178, на нем была темно-синяя куртка и темно-серые брюки, серые ботинки.
Фото: Лиза Алерт.
А 5 марта ушел и не вернулся Сугаипов Сайд-Эмин Саламбекович. Ему 40 лет, рост 178 см, худощавый. Волосы темные, глаза карие. Он был во всем черном, включая черные галоши.
Если кто-то видел или знает о местонахождении этих мужчин, обратитесь к волонтёрам, важна любая зацепка.