Мужчину во всем черном и в галошах ищут в Волгограде

В Волгограде ищут двух мужчин 40 и 44 лет. С просьбой посмотреть на фото и вспомнить, не видели ли вы разыскиваемых, обратились волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт». Оба бесследно исчезли на этой неделе.