Сестры из династии военных служат в зоне СВО

КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Две сестры выбрали службу в зоне специальной военной операции, чтобы внести вклад в помощь Родине и продолжить семейную династию военнослужащих, начатую дедами в Великую Отечественную войну, рассказала РИА Новости лаборант лабораторного отделения 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Капля».
«Пришла в армию, можно сказать, по наследству. У меня семья военнослужащих. И папа, и дедушка. Дедушки с маминой и с папиной стороны участвовали во Второй мировой войне, дошли до Берлина. Имеют много очень орденов. Мы ими очень гордимся», — поделилась «Капля».
Военный медик рассказала, что она служит в армии уже больше 13 лет. Её сестра также решила продолжить династию и стала связисткой. По стопам женщины хочет пойти и дочь.
«Семья, конечно, поддержала. Это было трудное решение для них. Но ни одной связинки не было проронено. Лена, дочь, сказала: ты мой герой. Я пойду по твоим стопам», — добавила «Капля».
По словам военнослужащей, она приняла решение об участии в СВО вместе с женщинами-коллегами, у которых тоже дома остались дети.
«Когда нас собрали и спросили, кто хочет поехать на СВО, мы с первых дней согласились. Это было абсолютно добровольное, осознанное решение. Хотелось внести свой вклад в помощь Родине, государству, ребятам в первую очередь», — отметила «Капля».