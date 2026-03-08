Сестры из династии военных служат в зоне СВО

«Пришла в армию, можно сказать, по наследству. У меня семья военнослужащих. И папа, и дедушка. Дедушки с маминой и с папиной стороны участвовали во Второй мировой войне, дошли до Берлина. Имеют много очень орденов. Мы ими очень гордимся», — поделилась «Капля».