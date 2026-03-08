Путин подписал закон о снижении штрафов за перевозку в такси без ОСГОП

Он подчеркнул, что наказание и штрафы для бизнеса должны быть соразмерными правонарушению и не грозить ему полным уничтожением. Ведь именно малые и средние предприниматели создают рабочие места и формируют здоровую деловую среду, являясь одной из ключевых опор экономики государства.