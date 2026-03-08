Пропавших в Подмосковье детей ищут около 300 волонтеров

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Около 300 волонтеров ищут детей в Подмосковье, каждую минуту в штабе «ЛизаАлерт» фиксируют новых добровольцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Ранее в отряде сообщали, что «ЛизаАлерт» ищет в Звенигороде трех подростков — 13-летнюю Алину, 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
«На данный момент с ночи через регистрацию у нас прошло около 300 человек. Вместе с добровольцами “ЛизаАлерт” у нас участвовали и местные жители, которые нам активно помогали. Также у нас каждую минуту регистрируются в штабе», — рассказали в пресс-службе.
В отряде подчеркнули, что на месте работают профессиональные спасатели, они продолжают искать детей у реки. Также на поиски привлекались самолеты вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел».
По данным регионального главка МЧС, в субботу в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.