Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде инспекторы ДПС вышли на улицы города с охапками тюльпанов

Женщин-автомобилисток поздравили с 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 8 марта на перекрестках города и постах ДПС дежурил «Цветочный патруль». Инспекторы Госавтоинспекции вышли на дорогу с охапками роз и тюльпанов. Каждую даму за рулем, которая проезжала мимо, останавливали. И вместо проверки документов, дарили цветы в честь Международного женского дня.

Акция прошла на улицах Волгограда, Волжского, Камышина, Калача-на-Дону, на посту ДПС «Городищенский», а также в Урюпинском, Среднеахтубинском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Еланском, Алексеевском и Жирновском районах области, — рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Дамы были приятно удивлены: они не ожидали комплиментов и пожеланий на дороге. Такую акцию волгоградская полиция устраивает ежегодно.