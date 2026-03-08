В Волгограде инспекторы ДПС вышли на улицы города с охапками тюльпанов

В Волгограде 8 марта на перекрестках города и постах ДПС дежурил «Цветочный патруль». Инспекторы Госавтоинспекции вышли на дорогу с охапками роз и тюльпанов. Каждую даму за рулем, которая проезжала мимо, останавливали. И вместо проверки документов, дарили цветы в честь Международного женского дня.