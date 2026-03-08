В Волгограде инспекторы ДПС вышли на улицы города с охапками тюльпанов

В Волгограде 8 марта на перекрестках города и постах ДПС дежурил «Цветочный патруль». Инспекторы Госавтоинспекции вышли на дорогу с охапками роз и тюльпанов. Каждую даму за рулем, которая проезжала мимо, останавливали. И вместо проверки документов, дарили цветы в честь Международного женского дня.
Акция прошла на улицах Волгограда, Волжского, Камышина, Калача-на-Дону, на посту ДПС «Городищенский», а также в Урюпинском, Среднеахтубинском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Еланском, Алексеевском и Жирновском районах области, — рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
Дамы были приятно удивлены: они не ожидали комплиментов и пожеланий на дороге. Такую акцию волгоградская полиция устраивает ежегодно.