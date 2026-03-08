Путин увеличил штрафы за нарушение правил пересечения границы России

Как отмечается в законе, нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля повлечет наложение штрафа до 25 тысяч рублей для физических лиц (в настоящее время — до 5 тысяч), до 250 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время — до 50 тысяч) и до 2,5 миллионов рублей для юридических лиц (в настоящее время — до 800 тысяч рублей).