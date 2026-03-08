Ричмонд
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты

Лукашенко: руководство России хвалило белорусские продукты питания.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 8 мар — РИА Новости. Представители высшего руководства России хвалили белорусские продукты питания, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в воскресенье посетил один из минских ресторанов сети быстрого питания «Мак.бай», ранее принадлежавшей McDonald’s и сейчас почти полностью перешедшей на отечественные продукты для изготовления блюд.

«Недавно в Москве после заседания Высшего госсовета (Союзного государства, состоявшегося 26 февраля — ред.) собралось руководство Белоруссии и России, обсуждали проблему. Там небольшой круг был, человек восемь. Россияне говорят: “Вот у вас такие (хорошие — ред.) продукты”, — сказал Лукашенко, видеозапись его общения с работниками общепита опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал “Пул Первого”.

Лукашенко заявил, что производимые в Белоруссии продукты питания «идеальные, шикарные». Президент рассказал, что этому способствовало и принятое им в начале президентской карьеры решение сохранить в республике советскую систему ГОСТов, в то время как в России для продуктов ввели технические условия (ТУ). По его словам, изначально из-за этого белорусские производители проигрывали в конкурентной борьбе российским.

«Я говорю (в 1990-е годы — ред.): потерпите, год-два — и люди разберутся, натуральные (продукты — ред.) будут брать… Вот и пришло наше время», — сказал Лукашенко.

