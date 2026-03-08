Ричмонд
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию Ковалеву

В Волгограде установили мемориальную доску в честь выдающегося фармаколога, заслуженного профессора Геннадия Ковалева. Теперь.

В Волгограде установили мемориальную доску в честь выдающегося фармаколога, заслуженного профессора Геннадия Ковалева. Теперь доска с его именем висит на здании учебного корпуса № 5 ВолгГМУ.

Геннадий Ковалев родился в Сталинграде в 1930 году. После окончания школы учился на лечебном факультете Первого Ленинградского медицинского института. В 1970 году, защитив докторскую диссертацию, профессор Ковалев вернулся в Волгоград. Более двух десятилетий возглавлял кафедру фармакологии волгоградского медвуза.

Профессор участвовал в разработке различных психотропных препаратов — «Фенибута», «Ритмидазола» и «Таукарда». Благодаря его деятельности в регионе активно развивались новые направления — фармакологическая биохимия и лекарственная токсикология.

За свою жизнь он успел около 350 научных публикаций, 40 из которых были опубликованы за рубежом. Ковалев получил 80 авторских свидетельств СССР на новые биологически активные вещества. В 1976 году Ковалев был награжден медалью имени Николая Павловича Кравкова. В 1982 году он получил Государственную премию Латвийской ССР за научную работу при создании препарата «Фенибут». В 1988 году ученому было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Фото: ВолгГМУ.