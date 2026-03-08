В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию Ковалеву

За свою жизнь он успел около 350 научных публикаций, 40 из которых были опубликованы за рубежом. Ковалев получил 80 авторских свидетельств СССР на новые биологически активные вещества. В 1976 году Ковалев был награжден медалью имени Николая Павловича Кравкова. В 1982 году он получил Государственную премию Латвийской ССР за научную работу при создании препарата «Фенибут». В 1988 году ученому было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».