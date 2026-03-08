Из-за снега еще в трех районах Башкирии ограничили движение

Движение закрыто на двух участках дорог Юлдыбаево — Акъяр — Сара с 0 по 80 км в Зилаирском и Хайбуллинском районе, а также Сибай — Акъяр с 0 по 102 км в Баймакском и Хайбуллинском районе.