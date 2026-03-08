Из-за снега еще в трех районах Башкирии ограничили движение

В Башкирии сегодня, 8 марта, из-за плохой видимости и снегопада ограничили движение еще в трех районах республики.
Движение закрыто на двух участках дорог Юлдыбаево — Акъяр — Сара с 0 по 80 км в Зилаирском и Хайбуллинском районе, а также Сибай — Акъяр с 0 по 102 км в Баймакском и Хайбуллинском районе.
Ориентировочно движение откроют в 20:00, однако ограничения могут продлить, если погода останется все такой же неблагоприятной.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.