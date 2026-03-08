В 2026 году из ДНР в Ростов намерены запустить поезда

В рамках развития транспортной системы Донецкой народной республики до конца 2026 года намерены запустить поезда, связывающие регион с Ростовом. Об этом было озвучено на республиканском партийном форуме «Единой России».
Предполагается, что до конца текущего года начнет работу проект «Дорога домой». Этот маршрут должен соединить такие крупные центры, как Мариуполь, Донецк, Ростов и Луганск.
В долгосрочной перспективе, к 2028 году, ставится цель интегрировать Донбасс в более обширную сеть железных дорог страны, сделав ДНР транспортным узлом.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше