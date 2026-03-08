Ричмонд
Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ, изменения вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Закон предусматривает расширение перечня оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, дополнив его случаем, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.