Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ, изменения вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Закон предусматривает расширение перечня оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, дополнив его случаем, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.