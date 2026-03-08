Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных отказаться от полета в связи с участием в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ.
Закон закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом пассажира на военную службу или направлением для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции.
Кроме того, пассажир может вернуть деньги за авиабилет в связи с его поступлением на военную службу по контракту, а также заключением им контракта о пребывании в добровольческом формировании. Добавляется, что для возврата средств необходимо будет документальное подтверждение, его порядок установит правительство РФ.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.