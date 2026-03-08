Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Кроме того, пассажир может вернуть деньги за авиабилет в связи с его поступлением на военную службу по контракту, а также заключением им контракта о пребывании в добровольческом формировании. Добавляется, что для возврата средств необходимо будет документальное подтверждение, его порядок установит правительство РФ.