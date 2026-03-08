Ричмонд
Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев с 10 марта

Укороченная рабочая неделя ждет работающих на пятидневке нижегородцев. Это следует из календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, разработанного Минтруда РФ.

Источник: Время

Поскольку 9 марта, понедельник, является выходным, на работу нужно будет выйти 10 марта.

Как ранее сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, трехдневные выходные будут в этом году пять раз: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.

Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
