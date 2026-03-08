Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев с 10 марта

Поскольку 9 марта, понедельник, является выходным, на работу нужно будет выйти 10 марта.
Как ранее сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, трехдневные выходные будут в этом году пять раз: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.
