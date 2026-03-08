С начала СВО в Крыму обучили около 300 сестер милосердия

С 2022 года в Крыму и исторических регионах обучили около 1,8 тысячи сестер милосердия. Об этом сообщил главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.
«Мы за эти годы обучили 1500 в исторических регионах. Плюс 300 в Крыму (на всем Крымском полуострову)», — рассказал руководитель медучреждения агентству ТАСС.
По его словам, в настоящее время в нашей стране действуют около 900 сестричеств. Многие из них появились в начале 90-х. Сейчас эти организации находятся в разных стадиях активности.
