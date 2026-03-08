Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала СВО в Крыму обучили около 300 сестер милосердия

В Крыму обучили около 300 сестер милосердия с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

С 2022 года в Крыму и исторических регионах обучили около 1,8 тысячи сестер милосердия. Об этом сообщил главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

«Мы за эти годы обучили 1500 в исторических регионах. Плюс 300 в Крыму (на всем Крымском полуострову)», — рассказал руководитель медучреждения агентству ТАСС.

По его словам, в настоящее время в нашей стране действуют около 900 сестричеств. Многие из них появились в начале 90-х. Сейчас эти организации находятся в разных стадиях активности.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше