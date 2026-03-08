В Ростове мужчина пострадал в массовом ДТП на Большой Садовой

По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем автомобиля «Митсубиси Asx» ехал в сторону проспекта Буденновского. В районе дома № 52 он допустил столкновение с «Мерседес Бенц», за рулем которого был 37-летний мужчина, который стоял перед светофором на красный свет. После этого инерция толкнула «Мерседес» на впереди стоящий автомобиль «Джили Ситирей» под управлением 31-летнего водителя.