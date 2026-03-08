Обезвоженное общежитие на севере Волгограда привлекло внимание главы СК

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в общежитии на севере Волгограда. В доме на улице Хользунова, 3, с незавидной регулярностью происходят коммунальные аварии, а в настоящее время жильцы лишены возможности пользоваться холодной водой в местах общего пользования.
Дом еще в июле 2024 года признали аварийным. В постановлении администрации города говорилось, что здание нуждается в реконструкции. В связи с этим 84 жилых помещения, как и ряд коммерческих, расположенных в строении, должны быть изъяты. Прошло почти два года, однако жильцы остаются в аварийном строении. Происходящее в четырехэтажке 1953 года постройки они сняли на видео, которое выложили его в местном паблике.
Волгоградским Следкомом возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба СКР.
Ранее жильцы общежития на улице Таращанцев, 32, в том же Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались, что их комнаты и коридоры здания превратились в парную из-за порыва на водоводе.
Видео: t.me/vlgchp.