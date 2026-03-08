Обезвоженное общежитие на севере Волгограда привлекло внимание главы СК

Дом еще в июле 2024 года признали аварийным. В постановлении администрации города говорилось, что здание нуждается в реконструкции. В связи с этим 84 жилых помещения, как и ряд коммерческих, расположенных в строении, должны быть изъяты. Прошло почти два года, однако жильцы остаются в аварийном строении. Происходящее в четырехэтажке 1953 года постройки они сняли на видео, которое выложили его в местном паблике.