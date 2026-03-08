В Перми изменят расписание шести автобусных и одного трамвайного маршрутов

Городской департамент транспорта сообщил об изменениях в маршрутной сети общественного транспорта Перми. Первые изменения вступили с 7 марта.
С субботы, 7 марта, изменилось расписание движения автобусных маршрутов: № 20 «М/р Новый Крым — Центральный рынок», № 64 «ДДК им. Кирова — Пермь-2», № 77 «М/р Левшино — ул. Мильчакова» и № 78 «М/р Кислотные дачи — ул. Мильчакова». Изменения затронут только выходные дни.
Со вторника, 10 марта, изменения ждут автобусный маршрут № 6 «М/р Железнодорожный — Пермь-2» и трамвайный № 7 «Красный Октябрь — Пермь-2 — ВРЗ». Изменения произойдут по будням.
С понедельника, 16 марта, увеличится количество рейсов автобусного маршрута № 4 «Молот — м/р Нагорный».
В конце недели стало известно об итогах рейтинга компании SIMETRA. Пермь возглавила топ городов России по качеству общественного транспорта.