В Ростовской области во время тушения пожара наши тело 46-летнего мужчины

В результате пожара в городе Миллерово Ростовской области один мужчина погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в частном жилом доме на улице Советской в субботу, 7 марта. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты.