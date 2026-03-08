Ричмонд
В Ростовской области во время тушения пожара наши тело 46-летнего мужчины

В Миллерово в пожаре погиб мужчина, еще одного госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В результате пожара в городе Миллерово Ростовской области один мужчина погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в частном жилом доме на улице Советской в субботу, 7 марта. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты.

В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тело 43-летнего мужчины. Кроме того, из горящего здания был спасен 46-летний мужчина. По информации регионального главка, пострадавший получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Для ликвидации пожара, охватившего площадь в 50 квадратных метров, привлекались 10 специалистов МЧС России и три единицы спецтехники.

Дознавателю ведомства предстоит установить точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.

