Из-за сильного мороза воронежский «Факел» не сыграет в Нижнекамске 8 марта

Сегодняшний матч 23-го тура первой лиги по футболу между «Нефтехимиком» и воронежским «Факелом» не состоится 8 марта. Такое решение приняли представители РФС и клубы. Игра должны была начаться в Нижнекамске в 17:30. Но за 60 минут до стартового свистка было принято решение о переносе встречи на более поздний срок. Виной всему сильный мороз — столбик термометра опустился до −15,5 градусов. При этом ко второму тайму могло похолодать до −20. А по регламенту турнира игру отменяют при −15 и ниже.