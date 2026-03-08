Ричмонд
Из-за сильных морозов в Нижнекамске отменили матч «Факела» с «Нефтехимиком»

Игру Футбольной национальной лиги между лидером ФНЛ воронежским «Факелом» и «Нефтехимиком», которая была запланирована в Нижнекамске 8 марта на 17:30, решено было отменить из-за погодных условий.

Источник: Российская газета

В «Факеле» пояснили, что при контрольном замере за час до начала матча температура воздуха составила −15,5°С, что уже не соответствует регламенту чемпионата. При этом ко второму тайму могло бы быть уже −20°С, а это уже грозит игрокам травмами.

«Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», — отметили в клубе.

Новое время матча еще не определено.

В «Нефтехимике» уточнили, что по купленным билетам болельщики смогут посетить игру в тот день, когда она состоится.

Перед 23-м туром ФНЛ «Факел» занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя на десять очков. «Нефтехимик» идет на девятой строчке.

Согласно календарю, в 24-м туре 14 марта воронежцы должны сыграть дома с новороссийским «Черноморцем», а у «Нефтехимика» 16 марта будет выездная встреча с московским «Торпедо».