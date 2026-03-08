ГАИ просят жителей Пермского края отложить дальние поездки и остаться дома

Жителей Пермского края просят отложить дальние поездки и остаться дома, сообщает Госавтоинспекция.
«В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция города Перми призывает водителей по возможности отложить поездки на личном транспорте», — рекомендуют водителям в ГАИ.
Если же поездку не отменить, водителей просят снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёврах и оставаться внимательными и осторожными.
