ГАИ просят жителей Пермского края отложить дальние поездки и остаться дома

Из-за сложных метеоусловий на дорогах увеличилось количество ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Пермского края просят отложить дальние поездки и остаться дома, сообщает Госавтоинспекция.

7—8 марта из-за ухудшения погодных условий на трассах Прикамья произошло уже несколько серьёзных ДТП, в которых есть пострадавшие и погибшие люди.

«В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция города Перми призывает водителей по возможности отложить поездки на личном транспорте», — рекомендуют водителям в ГАИ.

Если же поездку не отменить, водителей просят снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёврах и оставаться внимательными и осторожными.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в результате ЖТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек.