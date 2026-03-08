Накажут безденежьем! Что строго запрещено в Иванов день, 9 марта 2026 года

Также 9 марта светский календарь отмечает несколько необычных праздников. Таких, как День нестандартно мыслящих людей, например. То есть это день, который посвящен изобретателям, ученым, художникам, всем, кто двигает прогресс. А еще это День домашних насекомых. Для тех, кто содержит дома тараканов, например. Нет, не тех, которые сами заводятся, а тех, которых люди в магазинах покупают и специально разводят. Некоторые еще бабочек разводят. А кто-то даже мух.