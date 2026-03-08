Накажут безденежьем! Что строго запрещено в Иванов день, 9 марта 2026 года

Свой профессиональный праздник 9 марта отмечают диджеи. С 2002 года этот день отмечается как благотворительная кампания: диджеи, клубы и радиостанции передают прибыль в детские фонды.
Также 9 марта светский календарь отмечает несколько необычных праздников. Таких, как День нестандартно мыслящих людей, например. То есть это день, который посвящен изобретателям, ученым, художникам, всем, кто двигает прогресс. А еще это День домашних насекомых. Для тех, кто содержит дома тараканов, например. Нет, не тех, которые сами заводятся, а тех, которых люди в магазинах покупают и специально разводят. Некоторые еще бабочек разводят. А кто-то даже мух.
В общем, это праздник для любителей экзотических питомцев.
Обретенье.
В народном календаре это — Иванов день, также известный как «Обретенье» и «Птичье потенье».
Православная церковь в этот день отмечает важнейшее событие — Первое и Второе обретение честной главы Иоанна Предтечи. Святой Иоанн Креститель, ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие, издавна почитался на Руси как целитель от головной боли и заступник за детей, посевы и плодородие.
Название «Обретенье» в народном сознании переосмыслилось очень поэтично: считалось, что именно в этот день перелетные птицы возвращаются домой из Ирия — мифической страны за теплым морем, которую наши предки считали раем или потусторонним миром, где зимуют души и птицы. Своевременное возвращение пернатых было верным знаком того, что весна установилась окончательно. В народе говорили: «На Обретенье птица гнездо обретает, дети — хлеб, а мужчины — труд». Зимующие же птицы начинали готовить гнезда к новому сезону.
Это был день активной помощи природе и наблюдения за ней. Крестьяне помогали птицам обрести жилье: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые, развешивали кормушки. Знали, что скворцы особенно охотно заселяют домики из березовой коры — берестянки, так как береста хранит птиц от холодов и сырости.
Обряды 9 марта.
Главным обрядом дня была встреча птиц и забота о них.
Люди выходили в сады и парки, чтобы развесить скворечники и кормушки. Если в этот день удавалось увидеть аиста или жаворонка — это считалось великой удачей, предвещающей счастливые события и скорое изменение жизни к лучшему. Услышать пение синицы — к теплу; однако если она поет протяжно и жалобно — значит, голодна, и ей нужно помочь, устроив кормушку.
В Иванов день обязательно пекли специальное печенье в форме птичек — жаворонков, куликов. Его раздавали друзьям и родственникам, а также оставляли для птиц, закликая весну.
Мужчины 9 марта традиционно отправлялись на рыбалку. Вернувшись, чистили рыбу, а хозяйки варили уху. Каждому члену семьи полагалось отведать это кушанье, чтобы следующий год оказался успешным во всех отношениях.
Крестьяне молились Иоанну Предтече об избавлении от головной боли, о здоровье детей, о защите посевов и хорошем урожае.
Запреты Иванова дня.
Нельзя было в этот день:
Стирать белье. Считалось, что этим можно потревожить покой водяного и русалок, а также распугать птиц, которые могут испугаться и улететь обратно на юг.
Сушить белье на улице — по той же причине.
Пользоваться острыми предметами — ножом, топором, пилой, ножницами. Даже хлеб старались не резать, а ломать.
Рубить деревья, выкорчевывать пни, трогать плодовые деревья и кусты — к несчастью или трагедии.
Спать днем. Люди верили, что лихорадка, которая прячется по углам, легко расправится со спящим человеком, который после дневного сна может заболеть. Также считалось, что дневной сон делает человека уязвимым для нечистой силы («кумохи»).
Девушкам заплетать косы. Существовало поверье, что так можно вплести в свою судьбу невзгоды и неудачи, навлечь на себя одиночество.
Рано ложиться спать. Верили, что до полуночи в дом может проникнуть нечисть, которая перебьет посуду, отравит еду и даже похитит маленьких детей. Чтобы этого не случилось, к кровати привязывали цветок чертополоха, мелом рисовали крест у двери, а на порог клали остро заточенный топор.
Ругаться, выяснять отношения с родственниками — наказанием станут болезни и безденежье.
Разжигать костры — к скандалам в доме.
Подметать пол к порогу — кто-то из родных навсегда покинет дом.
Подбирать найденные на земле монеты — можно забрать вместе с ними чужие беды.
Начинать новые дела — они не доставят радости.
Встреча древности с современностью.
А теперь — самое интересное. Как соединить древние запреты на стирку и пение синиц с современным миром диджеев?
Главный урок дня: Помощь природе и внимательность к знакам.
Древний слой учит нас сотрудничеству с природой. Помощь птицам, наблюдение за их поведением, забота о будущем урожае — это все о том, что мы не отделены от мира, а являемся его частью. Современный слой напоминает о важности творчества, нестандартного мышления и благотворительности (как День диджея).
Что важно и нужно сделать в этот день в сегодня современному человеку?
Развесить кормушки насыпать зерен в уже имеющиеся. Если есть возможность, смастерить вместе с детьми скворечник. Прямое следование древнему обычаю «помогать птицам обрести гнездо».
Посмотреть на небо и деревья, отметить, с какой стороны начинают просыпаться почки или куда летят птицы. Загадайте, каким будет ваше личное «лето» (проект, отдых). Древние приметы как тренировка внимательности и связи с природными циклами.
Сделать что-то нестандартное: написать стихотворение, нарисовать комикс, придумать необычное решение для рабочей задачи.
Заняться благотворительностью: поддержать детский фонд или проект. Можно перевести небольшую сумму или просто поделиться информацией.
Если мучает головная боль, можно мысленно обратиться к святому Иоанну с просьбой о помощи — наши предки совершенно не зря молились ему об избавлении от нее.
Избегать ссор и ругани, проведя день в мире с близкими.
Девушкам не заплетать косы буквально необязательно, но стоит избегать всего, что «запутывает» мысли и планы. Древние запреты на ссоры и заплетание кос как призыв к ясности и гармонии.
Не спать днем (если только вы не работали в ночную смену). Лучше выйти на прогулку, подышать весенним воздухом, а вечером не засиживаться допоздна без необходимости. Древняя боязнь «кумохи» как метафора здорового режима дня и активности.
Быть осторожными с острыми предметами, не браться за сложные работы с ножом или топором, если не уверены в своих силах. Древний запрет на использование острых предметов как напоминание о технике безопасности.
Не подбирать «чужие» деньги, то есть быть осторожными с сомнительными предложениями легкого заработка. Лучше провести ревизию своего бюджета. Примета о найденных монетах как предостережение от чужих финансовых проблем.
Одним словом, 9 марта — это день, когда небо встречается с землей, а древность — с современностью. Птицы вьют гнезда, диджеи собирают деньги на благотворительность, геодезисты сверяют карты, а нестандартно мыслящие люди придумывают будущее.
Главный урок: быть внимательными к миру вокруг. Помогать тем, кто слабее (птицам, детям 9d5, нуждающимся). Замечать знаки (пение синиц, направление ветра, поведение животных). И мыслить широко, нешаблонно — именно так рождаются открытия, меняющие мир. А еще — не стирать белье, чтобы не спугнуть весну.
Приметы дня на 9 марта:
По погоде на Обретенье определяли, какой будет Пасха и сам апрель.
Если крыши усыпаны снегом — к холодам на Пасху.
Солнечная погода сулит теплые пасхальные дни.
Дождь — и на Пасху будет дождить.
Снег на Обретение — к холодной Пасхе и возвращению холодов.
Теплый ветер — к теплому и дождливому лету.
Ясный месяц с острыми краями — к заморозкам в ближайшие дни.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев — лето будет холодным; если на теневой — жарким.
Глухари в ненастное утро прилетели токовать — к потеплению.
Дятел стучит — к поздней весне.
Утки и гуси клюв под крыло прячут — к холодам.
Птицы нахохлились — к непогоде.
Снегири улетели — морозы не вернутся.