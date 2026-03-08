Торговля на цветочном рынке Кишинева пошла только после обеда 8-го марта: Самый дорогой букет продали за три тысячи леев

— Мы двое суток не спали, готовились к Восьмому марта, собирали букеты, а с утра торговля никакая была. Только после обеда пошла! — жалуются продавцы на Цветочном рынке Кишинева, что расположился по улице Бэнулеску-Бодони. — Надеемся, к вечеру люди будут, торговля пойдет живее…
Молдавские тюльпаны стоят по 20, 25 и 30 леев за цветок, роза — от 60 до 100 леев (кстати, розы, как уверяют продавцы, вообще не идут!), гортензия — по 300−400 леев (покупают!).
Самый дорогой букет, который пока продали, стоит три тысячи леев. Это цветок с необычным названием — Ранункула. Один цветок стоит 150 леев.
Продавцы ждут, когда мужчины придут за цветами. Леонид РЯБКОВ.
— Молодежь охотнее покупают тюльпаны, берут по 3−5 цветов, — говорят продавцы. — Люди постарше и посолиднее готовы потратиться — покупают букеты, цена которых начинается от 200−300 леев.
