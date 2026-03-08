Торговля на цветочном рынке Кишинева пошла только после обеда 8-го марта: Самый дорогой букет продали за три тысячи леев

— Мы двое суток не спали, готовились к Восьмому марта, собирали букеты, а с утра торговля никакая была. Только после обеда пошла! — жалуются продавцы на Цветочном рынке Кишинева, что расположился по улице Бэнулеску-Бодони. — Надеемся, к вечеру люди будут, торговля пойдет живее…