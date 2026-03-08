Какая погода будет в Казахстане 9 марта

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. На большей части территории Казахстана с северо-западным циклоном, и связанные с ним атмосферными фронтальными разделами ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-западе, юге страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6−8°С, днем −4−6°С.
Алматы: переменная облачность, вечером дождь. Ночью туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
Шымкент: облачно, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +10+12°С.