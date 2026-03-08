Какая погода будет в Казахстане 9 марта

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. На большей части территории Казахстана с северо-западным циклоном, и связанные с ним атмосферными фронтальными разделами ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-западе, юге страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.