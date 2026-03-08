В Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего без прав

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также стало известно, что в отношении собственника транспортного средства «ВАЗ-2115» составлен административный протокол за передачу машины тому, у кого нет водительского удостоверения. Сам несовершеннолетний также привлечен к админотвественности.