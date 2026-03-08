В Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего без прав

В воскресенье, 8 марта, в поселке Матвеев Курган произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в котором травмы получили три человека. Подробности случившегося сообщили в ГАИ по Ростовской области.
Авария была зафиксирована сотрудниками Госавтоинспекции в 13:30 на пересечении улиц Пугачева и 1 Мая. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Хендай Авэнтэ» нарушил правила проезда перекрестка, не уступив дорогу машине «ВАЗ-2115», которой управлял 17-летний юноша.
Удар оказался существенным: в результате столкновения оба водителя, а также 19-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение. Врачи диагностировали у них повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также стало известно, что в отношении собственника транспортного средства «ВАЗ-2115» составлен административный протокол за передачу машины тому, у кого нет водительского удостоверения. Сам несовершеннолетний также привлечен к админотвественности.
