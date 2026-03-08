«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгорания

— К сожалению, со своим ребенком я не ходила в театр кукол. Как-то не сложилось. Жили далеко от центра, постоянно кружились в делах и заботах, — вздыхает кассир. — Но, если бы у меня была возможность отмотать все назад, я, конечно бы, привела его сюда. Не только для него самого, но и для себя. По правде говоря, больше всего я люблю именно детские, а не взрослые спектакли — в них есть не только сказка и детское очарование, но и та мудрость, которую понимают взрослые зрители. В старом здании, где касса располагалась недалеко от зала, я старалась не пропускать ни одного представления. В новом помещении я сижу чуть дальше, но все равно периодически спешу на спектакли. И, конечно, не пропускаю премьер!