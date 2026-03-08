Блогеру Лерчек диагностировали рак после родов, метастазы проникли в легкие

Впервые о четвертой беременности Лерчек стало известно 14 ноября 2025 года — источник РИА Новости рассказал о приобщении к ее уголовному делу справки от врача-гинеколога. Спустя два дня Telegram-канал Mash раскрыл, что отцом является ее тренер по танцам Сквиччиарини, на свидании с которым блогершу заметили еще в 2024 году. А 24 ноября Чекалина и Сквиччиарини вместе приехали на заседание суда и подтвердили, что ждут ребенка. Позже мужчина рассказал, что у Лерчек диагностировали анемию и гестоз. 1 декабря блогерша объявила News.ru, что благодаря резонансу в СМИ ей удалось получить разрешение посетить врача.