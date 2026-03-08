На Кубани подвели итоги реализации нацпроектов за первую неделю марта

В Краснодарском крае подвели итоги реализации национальных проектов за период со 2 по 8 марта. Одним из ключевых событий недели стало присоединение сельхозпредприятия «Актив Агро» к федеральному проекту «Производительность труда».
Компания, занимающаяся селекцией масличных культур, планирует внедрить принципы бережливого производства для оптимизации протравливания семян. Это позволит значительно ускорить процесс предпосевной обработки.
Значительные успехи зафиксированы в социальной сфере и здравоохранении. За последние десять лет благодаря процедуре ЭКО в регионе родилось более 11 тысяч детей, а в текущем году около четырех тысяч молодоженов уже проверили свое репродуктивное здоровье.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2026 году запланировано масштабное оснащение краевых медицинских центров современным диагностическим оборудованием.
Кроме того, в регионе активно развиваются кадровые программы: для женщин провели специализированные ярмарки вакансий, а в Краснодаре стартовал проект «СВОй бизнес».
Инфраструктурное развитие края также остается в приоритете. В рамках профильных нацпроектов начнется ремонт почти семи километров дороги к Анапе и монтаж линий освещения в Отрадненском районе.
В Сочи завершилась модернизация гимназии № 6, а в Туапсинском районе организовали обучение специалистов по управлению беспилотными авиационными системами. Положительную динамику эффективности показывают и другие предприятия: здравница в Горячем Ключе на 22% сократила время подготовки номеров, а коммунальщики Кавказского района ускорили проведение аварийных работ.