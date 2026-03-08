Воронеж на 77 месте из 100 в рейтинге общественного транспорта России

Аналитики «Симетра Групп» подвели итоги исследования качества работы пассажирского транспорта в российских городах за III квартал 2025 года. Эксперты составили комплексный индекс, проанализировав сотню населенных пунктов — от мегаполисов-миллионников до небольших районных центров. Воронеж попал на 77 строчку из 100.
Понятие «хороший транспорт», по мнению экспертов, включает в себя пять независимых векторов. Особое внимание уделили функциональности сети (интервалам движения и дублированию маршрутов) и ценовой доступности, которая рассчитывалась исходя из среднего дохода жителей региона. Также в фокус попали безопасность и устойчивое развитие, где учитывались и темпы обновления подвижного состава, и экологичность используемого топлива, и наличие выделенных полос.
Первое место в рейтинге заняла Пермь, а замыкает список Уссурийск.
Низкая позиция столицы Черноземья же обусловлена разрывом между растущей жилой застройкой и инертностью транспортной инфраструктуры, которая не успевает за потребностями горожан в физической доступности и удобстве пересадок.