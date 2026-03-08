Воронеж на 77 месте из 100 в рейтинге общественного транспорта России

Понятие «хороший транспорт», по мнению экспертов, включает в себя пять независимых векторов. Особое внимание уделили функциональности сети (интервалам движения и дублированию маршрутов) и ценовой доступности, которая рассчитывалась исходя из среднего дохода жителей региона. Также в фокус попали безопасность и устойчивое развитие, где учитывались и темпы обновления подвижного состава, и экологичность используемого топлива, и наличие выделенных полос.