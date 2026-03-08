Женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа: Правозащитники обвиняют ее мужа, одного из топов ПАС, в домашнем насилии и доведении до трагедии

Национальное агентство по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье само инициировало проверку после смерти женщины в Хынчештах. Агентство направило запросы в Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Генеральную прокуратуру, а также в местные органы власти для анализа действий ответственных учреждений.