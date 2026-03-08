Женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа: Правозащитники обвиняют ее мужа, одного из топов ПАС, в домашнем насилии и доведении до трагедии

Женщины протестовали 8 марта в Хынчештах.
С белыми шарами группа женщин отдала последнюю дань памяти молодой матери, которая, предположительно, покончила собой всего несколько дней назад.
По их словам, случай окутан тайной, и его пытается замять муж умершей женщины, Думитру Вартик, вице-президент района Хынчешты. Пока он не дал никаких комментариев.
В социальных сетях в эти дни распространяется множество публикаций с версиями причин трагедии.
По данным организации «Viața fără Violență» смерть (суицид?) Людмилы Вартик стала результатом продолжающегося насилия, унижения и контроля со стороны ПАСовца Думитру Вартика.
Говорят, последний находился в квартире во время падения супруги с высоты.
Он не давал ей видеться с детьми и в конечном итоге оставил ее без дома, поддержки и безопасности.
Сообщается, что ранее она уже совершала попытку самоубийства, а также обращалась за помощью в полицию и мэрию.
Национальное агентство по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье само инициировало проверку после смерти женщины в Хынчештах. Агентство направило запросы в Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Генеральную прокуратуру, а также в местные органы власти для анализа действий ответственных учреждений.
Напоминаем, что законодательство Молдовы включает понятие фемицида, охватывающее случаи, когда насилие или злоупотребления могут довести женщину до крайних действий. АНПЦВ предоставит дополнительную информацию после получения всех ответов.