«Говорят, мозги работают лучше». Лукашенко признался, сколько и какого кофе пьет в день

«Комсомолка» рассказывала, что президент Беларуси хотел бы переименовать кофе «Американо» в общепите страны. А еще телеграм-канал «Пул Первого» показал видео с посещения точки этой сети в «Першым гандлёвым доме» Минска, где Александр Лукашенко рассказал, как относится к кофе.
Услышав, что одна из посетительниц ресторана пьет зеленый чай, глава Беларуси сказал:
— Правильно, кофе — это зараза. В деревне же кофе не было — я не привык к кофе.
— А сейчас? — спросила директор сети ресторанов «Мак.бай» Виктория Данько.
— Нет, я пью: 25 грамм мне дают всего кофе, — продолжил президент Беларуси. — 25 грамм! Но, говорят, мозги работают лучше.
— 25 грамм, эспрессо крепкий — то, что надо! — заметил находившийся рядом первый вице-премьер Николай Снопков.
— А кофе я не люблю, — завершил Лукашенко.
Мы писали о том, что президент Беларуси заказал в «Мак.бай» 8 марта. Еще Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах в принципе. Также глава страны предложил открыть рестораны «Мак.бай» в райцентрах. Еще во время посещения ресторана Александр Лукашенко сказал белорусским чиновникам, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз, а также заметил: невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.
Ранее «Комсомолка» писала, что белорусские врачи «обелили» кофе: можно гипертоникам, при каких болезнях лучше с молоком и почему нельзя себя «пришпоривать» этот напиток.