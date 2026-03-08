Роскосмос передал поздравления космонавтов и небесные букеты к 8 Марта

В Telegram Роскосмоса опубликовали поздравление с 8 Марта с борта МКС. Российских женщин, и волгоградок в том числе, поздравили Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.
Космонавты присоединились к добрым словам, которые произносят своим женам, подругам, матерям и сестрам в этот день «земные» мужчины. Они признались, что это представительницы «слабого» пола вдохновляют их своей красотой и силой духа.
От госкорпорации женщинам преподнесли небесные букеты. В объектив астрофотографа Николая Вдовина попали гигантские звездные «оранжереи»: туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа.
«Эти космические “цветы” формируются под действием излучения горячих молодых светил, которое заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками», — поясняют в Роскосмосе.
Ранее космонавт Антон Шкаплеров поделился снимком Волгограда с космической высоты.