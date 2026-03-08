В Пермском крае временно отменят пригородные поезда на участке «Кизел-Чусовская»

Пермская пригородная компания сообщила об отмене пригородных поездов на участке «Кизел-Чусовская». Изменения с 16 марта до 17 апреля затронут поезда № 6162 «Кизел-Чусовская» и № 6165 «Чусовская-Кизел». Поезда не будут курсировать на участке «Баская-Утес».
Маршрут № 6162 заменят два отдельных поезда:
— 16, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 и 17 апреля № 6162 «Кизел- Баская» с отправлением в 14:13;
— 16, 18, 20, 23, 25 и 27 марта № 6160 «Утес-Чусовская» с отправлением в 16:28 и прибытием в 16:57;
— 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 и 17 апреля № 6160 «Утес-Чусовская» с отправлением в 16:28 и прибытием в 16:59.
Маршрут № 6165 «Чусовская-Кизел» заменят:
— 16, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 и 17 апреля № 6165 «Чусовская-Утес» с отправлением в 17:25;
— 16, 18, 20, 23, 25 и 27 марта № 6169 «Баская-Кизел» с отправлением в 18:24 и прибытием в 20:10;
— 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 и 17 апреля № 6169 «Баская-Кизел» с отправлением в 18:25 и прибытием в 20:13.
На праздничные дни марта в Прикамье изменили расписание около 20 маршрутов по трем направлениям.