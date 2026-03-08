В Пермском крае временно отменят пригородные поезда на участке «Кизел-Чусовская»

Пермская пригородная компания сообщила об отмене пригородных поездов на участке «Кизел-Чусовская». Изменения с 16 марта до 17 апреля затронут поезда № 6162 «Кизел-Чусовская» и № 6165 «Чусовская-Кизел». Поезда не будут курсировать на участке «Баская-Утес».