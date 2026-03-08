Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Падение температуры до минус 17 градусов ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта, а уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду сообщил РИА Новости, что в субботу и воскресенье в Москве ожидают температуру около ноля, а в ночь на 9 марта температура в столичном регионе понизится до минус 15 градусов.
«Ночью в понедельник температура в подмосковных Черустях опустится до минус 17 градусов», — сказали агентству в Гидрометцентре.
Синоптики добавили, что уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла.