Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов

РИА Новости: в ночь на 9 марта в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Падение температуры до минус 17 градусов ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта, а уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду сообщил РИА Новости, что в субботу и воскресенье в Москве ожидают температуру около ноля, а в ночь на 9 марта температура в столичном регионе понизится до минус 15 градусов.

«Ночью в понедельник температура в подмосковных Черустях опустится до минус 17 градусов», — сказали агентству в Гидрометцентре.

Синоптики добавили, что уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла.