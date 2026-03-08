Синоптик Ильин: в середине марта в Москве потеплеет до + 10 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин порадовал москвичей прогнозом — в столицу идет потепление. С 9 по 13 марта в Москве и Московской области воздух прогреется до плюсовых температур.
9 марта жителей Москвы ждет облачная погода с небольшими осадками — ночью без осадков, а днем возможен мокрый снег. В дневные часы воздух прогреется до +3…+5 °С.
Во вторник, 10 марта, будет с прояснениями, колебания от −1… до…+2 °С. А 11 марта осадков не ожидается, а воздух прогреется до рекордных значений.
— Температура в Москве ночью — −1…+1 °С, днем — +7…+9 °С, по области — ночью −3…+2 °С, днем — +5…+10 °С, — говорит синоптик RT.
12 марта температура воздуха будет примерно в тех же границах, а уже к 13-му числу возможен дождь и небольшой снег. Но в дневные часы тоже +5…+10 °С.
Ранее эксперты предупредили, что в этом году клещи проснутся раньше и их будет больше обычного. Этому способствует снежная зима, из-за сугробов даже в морозы земля не промерзает. Активными они становятся при +10 градусах, сообщает ОТР.
Клещи в Москве и Московской области могут выступать переносчиками боррелиоза. Эта бактериальная инфекция передается через укусы членистоногих. Заболевание протекает в бессимптомной форме, либо в виде эритемы. Это большое пятно, расходящееся в стороны и образующее кольцо, рассказала 360.ru главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина.