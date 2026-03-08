Трижды худший! Судьи шоу «Маска» устали спасать участника и наконец сняли с него маску. Кто был Кораллом?

Март набирает обороты, как и шоу «Маска» 7 сезон. С каждым выпуском участников становится на один меньше. Life.ru в прошлые выпуски первым узнал, кто скрывался под маской Жука, а потом рассекретил и звезду под маской Богатыря. А сегодня, в Международный женский день, мы узнаем, с кого сняли маску в 5 выпуске шоу «Маска-7»! Но сначала расскажем, в каком порядке и с какими песнями выступали маски:
Гиппопотам — «Остров невезения’Коралл — “Зелёные волны’Бобёр — Largo al factotumМесяц — “Бросай’Лиса — “Ты, только ты’Баран — “Ты — моя мелодия’Жираф — “Экспонат’Сурикат — “Верю в тебя’Снегирь — What a wonderful worldКолибри — “Лучшее в тебе’Лягушка — Golden eye.
Шоу «Маска» 7 сезон: какую маску спасли зрители 8 марта 2026 года.
В номинацию на снятие маски попали Коралл (уже в третий раз!), Лиса и Снегирь. После голосования стало ясно, что люди в зале спасли рыжую плутовку и красавицу Лису! За маску проголосовали 50,4% зрителей. И теперь членам жюри шоу «Маска» 7 сезон, куда уже вернулась Регина Тодоренко, придётся определиться, кого они хотят видеть в проекте дальше: Снегиря или Коралла.
Кто снял маску в 5 серии шоу «Маска» 7 сезон от 08.03.2026.
Голосование началось с Тимура Родригеза, который первым делом поблагодарил обеих масок за их вклад в проект и за такие классные выступления. «Наверное, эти две маски для меня равноценны. Поэтому я назову ту маску, чьё выступление сегодня мне понравилось больше. Снегирь остаётся, маску снимает Коралл», — вот как ответил ведущему Тимур. В честь Международного женского дня 8 Марта Регина Тодоренко решила поддержать Коралла, отдав свой голос против Снегиря. Следующим отвечал певец Сергей Лазарев, он тоже решил оставить в шоу «Маска» 7 сезон Коралла.
«Мне очень нравятся обе маски! И оба артиста здорово работали и путали нас по-настоящему», — начала своё голосование певица Валерия. Потом добавила, что Снегирь всё ещё держит своей загадочностью в тонусе, а Коралл уже трижды была в номинации, и на неё есть устойчивая у Валерии версия, а на Снегиря нет. Поэтому певица захотела снять маску с Коралла и оставила в проекте «Маска» Снегиря. А что же сказал председатель жюри Филипп Киркоров, чей голос стал решающим, потому что счёт у масок был 2:2?
Вот как рассудить — по справедливости или по сердцу?
Филипп Киркоров.
Певец, председатель жюри шоу «Маска».
Филипп задумался, как же выбрать, глядя на маски в номинации на вылет в 5 выпуске шоу «Маска» 7 сезон. А потом рассказал про случай в финале «Маска-5». Когда Киркоров знал, что под маской Кота скрывалась его подруга Ани Лорак, а вот кем был Енот — нет, отдал голос по справедливости за Енота, и из-за этого выиграла Севиль. А Ани Лорак оказалась на втором месте и якобы не разговаривала с певцом из-за этого потом ещё долгое время. И вот теперь снова фаворитка Филиппа Киркорова стоит в номинации на вылет. «Блин, Коралл всё время попадает в номинацию… это тоже о чём-то говорит. Мне самому уже интересно, кто там скрывается в этой маске», — рассуждал вслух Филлип. И решил рискнуть, в шоу «Маска» 7 сезон 5 выпуск снять маску с Коралла.
Алёна Свиридова, Светлана Сурганова — и только Тимур Родригез произнёс правильное имя! «Ну какая Катя Лель», — со смешком ответил на это Филипп Киркоров. А потом так и застыл в шоке. Потому что под маской Коралла в шоу «Маска» 7 сезон скрывалась именно она — певица Катя Лель.
