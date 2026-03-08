Трижды худший! Судьи шоу «Маска» устали спасать участника и наконец сняли с него маску. Кто был Кораллом?

Филипп задумался, как же выбрать, глядя на маски в номинации на вылет в 5 выпуске шоу «Маска» 7 сезон. А потом рассказал про случай в финале «Маска-5». Когда Киркоров знал, что под маской Кота скрывалась его подруга Ани Лорак, а вот кем был Енот — нет, отдал голос по справедливости за Енота, и из-за этого выиграла Севиль. А Ани Лорак оказалась на втором месте и якобы не разговаривала с певцом из-за этого потом ещё долгое время. И вот теперь снова фаворитка Филиппа Киркорова стоит в номинации на вылет. «Блин, Коралл всё время попадает в номинацию… это тоже о чём-то говорит. Мне самому уже интересно, кто там скрывается в этой маске», — рассуждал вслух Филлип. И решил рискнуть, в шоу «Маска» 7 сезон 5 выпуск снять маску с Коралла.