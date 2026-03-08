Терапевт Скальный: для поддержания женского здоровья нужны финики и морская рыба

— Женский организм нуждается в кальции в большей степени, чем мужской, — особенно когда женщина входит в период перименопаузы. На количество кальция влияет гормональный фон, и, когда он меняется, могут начаться остеопения и остеопороз, — сказал RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН Андрей Скальный.