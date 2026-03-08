Терапевт Скальный: для поддержания женского здоровья нужны финики и морская рыба

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН Андрей Скальный рассказал, какие витамины и минералы необходимы женскому организму.
Для поддержания здоровья ногтей и волос нужна медь, костям требуется кальций, но усваивается он посредством витамина D. А беременные и кормящие мамы нуждаются в йоде и железе.
— Женский организм нуждается в кальции в большей степени, чем мужской, — особенно когда женщина входит в период перименопаузы. На количество кальция влияет гормональный фон, и, когда он меняется, могут начаться остеопения и остеопороз, — сказал RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН Андрей Скальный.
Эксперт назвал продукты, которые нужно добавлять в своей рацион. Морская рыба, она богата витамином D, омегой-3 и кальцием. Гречка компенсирует дефицит железа, который у женщин образуется в силу цикла и ежемесячных кровопотерь.
— Кормящие и беременные зачастую испытывают дефицит железа и йода, — объясняет Андрей Скальный.
Витамин D так же содержится в гречке, яйцах, печени (говяжьей, куриной, трески).
— Печень можно есть в виде паштетов, подойдут и другие субпродукты, — советует Андрей Скальный.
Финики тоже очень полезны — они являются лидером по содержанию разных микронутриентов, богаты кальцием, медью, железом и йодом. Йод также можно найти в фейхоа, хурме, грецких орехах и инжире.
В последние годы вокруг витамина D возникли разные мифы, включая утверждение о том, что его дефицит наблюдается у 70% россиян и это якобы причина многих заболеваний. Но последние исследования опровергают это утверждение, сообщает ОТР.
Кстати, витамин Е называют мощным антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы и может снижать риск развития опухолей. Его нередко называют «витамином красоты», поскольку он способствует выработке коллагена и повышает упругость и эластичность кожи, пишет газета Известия.