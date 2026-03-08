Экстремальный холод ночью: синоптики предупредили жителей Подмосковья

Как сообщили РИА Новости в метеослужбе, наиболее суровые условия ожидаются на востоке Московской области. Специалисты ведомства подчеркнули, что «ночью в понедельник температура в подмосковных Черустях опустится до минус 17 градусов». Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщал, что в выходные дни в Москве ожидали температуру около ноля, в то время как в ночь на 9 марта в столичном регионе прогнозировалось понижение температуры до минус 15 градусов.