Экстремальный холод ночью: синоптики предупредили жителей Подмосковья

Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона о резких погодных колебаниях в ближайшие двое суток. По прогнозам синоптиков, кратковременный арктический удар в ночь на понедельник сменится стремительным потеплением до весенних показателей.
Как сообщили РИА Новости в метеослужбе, наиболее суровые условия ожидаются на востоке Московской области. Специалисты ведомства подчеркнули, что «ночью в понедельник температура в подмосковных Черустях опустится до минус 17 градусов». Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщал, что в выходные дни в Москве ожидали температуру около ноля, в то время как в ночь на 9 марта в столичном регионе прогнозировалось понижение температуры до минус 15 градусов.
Несмотря на ночные морозы, синоптики прогнозируют резкую смену метеоусловий в начале рабочей недели. По информации агентства, уже 10 марта в Москве ожидается от восьми до десяти градусов тепла.